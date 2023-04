Droga e alcol sulle strade reggiane: otto conducenti nei guai

Cinquanta grammi di hascisc, 13 di marijuana e 1 di cocaina in tutto tra sei conducenti diversi, due patenti ritirate per guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti e denunce annesse. Questo e non solo - ci sono anche alcune contravvenzioni, soprattutto per violazioni delle norme di sicurezza stradale - il bilancio dei controlli effettuati sulle strade da parte dei carabinieri della compagnia di Reggio nei giorni scorsi. In tutto sono state controllate 141 persone e 123 tra automezzi e motocicli nei posti di blocco e controllo eseguiti sulle strade di maggior traffico.

Un conducente reggiano di 32 anni è stato sorpreso alla guida dopo aver fatto uso smodato di bevande alcoliche, mentre un 50enne di Lucca era al volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno ritirato le rispettive patenti, denunciandoli alla Procura reggiana rispettivamente per guida in stato d’ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. La droga citata in apertura è invece stata rinvenuta in possesso di sei diversi guidatori (un 24enne e un 18enne di Cavriago, un 19enne, un 20enne e un 24enne tutti di Reggio Emilia e un 48enne di Scandiano). Trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico, tutti e sei verranno segnalati alla Prefettura reggiana che sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri potrà loro ritirare per la sospensione i documenti di guida ed espatrio posseduti.