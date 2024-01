Droga e rapine: va ai domiciliari

Condannato per reati legati a spaccio di droga, associazione a delinquere e rapina aggravata, avvenuti tra il 2007 e il 2008, un cinquantenne ora domiciliato a Gualtieri si è visto respingere la richiesta alla misura alternativa dell’affidamento al servizio sociale, con il Tribunale di sorveglianza di Venezia (competente per il territorio in cui i reati erano stati commessi) che ha fatto scattare l’arresto per l’espiazione della pena detentiva. L’uomo, infatti, è stato condannato a complessivi sei anni e dieci mesi di reclusione. Detratti i periodo già scontati, al momento restano nove mesi e 24 giorni di reclusione da espiare, oltre al pagamento di una multa di 2.600 euro. Con la condanna ormai definitiva, è scattato il provvedimento di carcerazione, che è stato eseguito dai carabinieri di Gualtieri. Al condannato è stato concesso il beneficio della pena da scontare in regime di detenzione domiciliare, con obbligo di trattenersi in modo continuativo nel luogo del domicilio con autorizzazione all’uscita solo tra le 9 e le 11. I carabinieri hanno rintracciato l’uomo, e dopo averlo identificato, hanno notificato il provvedimento dell’autorità giudiziaria, assicurandosi che fosse al domicilio.