Reggio Emilia, maxi sequestro di droga nel greto del fiume Secchia

Reggio Emilia, 23 aprile 2023 – Nel greto del fiume Secchia del comune di Castellarano i carabinieri della locale stazione hanno proceduto al sequestro nascosti tra la vegetazione 11 panetti di hashish singolarmente confezionati sottovuoto per un peso complessivo di oltre 8 chilogrammi.

Un'ingente partita di droga che avrebbe potuto realizzare oltre 8.000 dosi da un grammo per un valore di circa 80.000 euro è stata quindi sottratta alla piazza reggiana a cui probabilmente era destinata. Ne sono certi i carabinieri della stazione di Castellarano che al riguardo hanno avviato le indagini per risalire al proprietario dei panetti chiamato a rispondere del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti ipotesi di reato per cui ora è stata aperta un inchiesta presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Capo Calogero Gaetano Paci.

Al riguardo sono al vaglio alcune testimonianze da parte dei carabinieri che hanno indicato la zona essere ultimamente frequentata ma allo stato gli investigatori mantengono il massimo riserbo per evitare di compromettere le risultanze investigative dell'indagine avviata sotto il coordinamento della Procura reggiana. Il rinvenimento è avvenuto nel corso delle attività condotte dall'associazione plastic free che organizza delle pulizie per raccogliere la spazzatura lasciata a terra.