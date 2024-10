Droga nascosta negli slip. Spaccio dentro il carcere. Perquisizioni a tappeto

Trenta grammi di hashish sequestrati dentro il carcere di Reggio. È quanto emerso dal controllo effettuato dalla polizia penitenziaria nella casa circondariale di via Settembrini, un’attività svolta al fine di "prevenzione e repressione di fatti costituenti reato, quali l’introduzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio interno" al carcere. Domenica 20 ottobre, nel primo pomeriggio, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nel corso della quale hanno intercettato un uomo che aveva nascosto li panetto di droga nelle parti intime. Il ritrovamento della sostanza ha determinato l’arresto di quest’ultimo, già detenuto, perché colto in flagranza di reato. Il magistrato ha convalidato l’arresto e il sequestro della sostanza.

"Esprimiamo vivo apprezzamento agli uomini e alle donne della polizia penitenziaria del reparto di Reggio – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale – da sempre impegnati per garantire legalità e sicurezza nel carcere".

"Riteniamo siano meritevoli di eventuali ricompense da parte dell’amministrazione – aggiungono poi – come previsto dall’Ordinamento vigente. Il problema dell’introduzione delle sostanze stupefacenti in carcere è dovuto soprattutto all’elevato numero di detenuti tossicodipendenti, per molti dei quali sarebbe utile avviare percorsi di recupero nelle comunità terapeutiche".

Non è la prima volta che lo spaccio di sostanze stupefacenti viene smorzato dalle perquisizioni mirate degli agenti di polizia penitenziaria. L’ultimo aggiornamento in questo senso risale a circa un mese fa, fine settembre: anche in quell’occasione un detenuto aveva tentato di nascondere un panetto di droga, sempre hashish, nelle mutande. In quell’occasione, tra l’altro, si trattava di una quantità anche maggiore: vennero sequestrati circa 100 grammi di sostanza stupefacente.