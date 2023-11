Droga nascosta nella canna fumaria: arrestato

Nella cappa della cucina nascondeva la droga: un 39enne domiciliato a Casalgrande è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è finito nei guai nel pomeriggio di venerdì. Una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Scandiano, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un movimento sospetto da parte del 39enne. Il giovane entrava e dopo pochi minuti usciva nuovamente da una casa. I militari dell’Arma hanno quindi deciso di eseguire degli accertamenti. L’uomo, mentre i carabinieri si sono avvicinati, ha però tentato di disfarsi di un pacchetto di sigarette.

Il pacchetto è stato gettato, ma prontamente recuperato dai militari: all’interno sono stati trovati cinque grammi di cocaina. Il 39enne era anche in possesso di oltre 800 euro in banconote di vario taglio.

Sono dunque scattati ulteriori controlli nell’abitazione dell’uomo. I carabinieri, arrivati nella casa del 39enne, hanno compiuto la perquisizione domiciliare, avvenuta nel comune di Casalgrande. Hanno poi trovato nella cappa della cucina altri diciotto grammi di cocaina, tre grammi di hashish, un bilancino di precisione e anche del materiale per il confezionamento. Inevitabili pertanto i provvedimenti nei confronti del 39enne. E’ stato accompagnato successivamente in caserma. I carabinieri hanno sequestrato la droga, i contanti ritenuti provento dello spaccio.

E’ stato pure sequestrato il materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi, recuperato sempre all’interno dell’abitazione dell’uomo. Fondamentale certamente l’intervento dei carabinieri della tenenza di Scandiano, impegnati quotidianamente a monitorare con grande attenzione il territorio di propria competenza. I militari, all’ennesimo movimento sospetto del giovane, venerdì hanno fermato il 39enne per poi iniziare i relativi controlli del caso nei suoi confronti. Il 39enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Matteo Barca