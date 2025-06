Droga nascosta tra le siepi dell’obitorio

Perfino le siepi vicino all’obitorio dell’ospedale di Correggio si trasformano in nascondigli dove depositare la droga in attesa di essere venduta ai consumatori finali. Già in passato abbiamo documentato e raccontato come siepi dei parchi, ma anche tombini della linea elettrica e cabine dei contatori di acqua, gas ed energia siano stati usati, a Correggio, per nascondere droga.

E spesso le zone interessate sono proprio quelle vicino all’ospedale San Sebastiano, oltre che nella zona sportiva e del parco della Memoria. Grazie alla segnalazione di movimenti sospetti di alcuni giovani, l’attenzione dei carabinieri è stata attirata verso l’area adiacente l’obitorio dell’ospedale, nella zona affacciata su via Mandriolo Superiore. Tra i rovi, in un punto defilato ma facilmente accessibile, è stato rinvenuto un panetto di hashish, del peso di circa un etto, accanto all’obitorio. La sostanza, molto probabilmente destinata allo spaccio, è stata subito sequestrata.

L’episodio si inserisce in controlli delle forze dell’ordine, attivati in seguito alle varie segnalazioni ricevute nei giorni precedenti dai cittadini. La zona, infatti, era stata indicata come luogo di sospetti incontri. E non è la prima volta che i pusher sfruttano nascondigli insospettabili per nascondere droga, evitando così di essere trovati con prove schiaccianti in caso di controlli. Vengono usati luoghi vari. dalle piante dei parchi alle aiuole degli asili, dai contatori del gas fino alle cassette degli attrezzi in strutture perennemente abbandonate.

Antonio Lecci