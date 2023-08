Droga nei cartoni di pizza Chiuso il locale "Le Maistè"

Droga d’asporto venduta nei cartoni delle pizze. È quanto scoperto dalla polizia che ha arrestato il gestore del ristorante Le Maistè di via Monti Urali, in zona Quinzio, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il questore Giuseppe Maggese ha disposto la chiusura del locale per un mese in base all’articolo 100 del Tulps e la sospensione della licenza dell’esercizio pubblico.

Gli agenti della squadra mobile tenevano d’occhio da tempo la pizzeria sospettando che all’interno vi fosse un traffico di sostanze stupefacenti. Durante alcuni servizi di appostamento hanno fermato all’uscita un cliente che aveva ritirato una pizza d’asporto pagando con diverse banconote. Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto che all’interno del cartone non vi fosse una pizza, ma cinque involucri di cocaina del peso complessivo di 2,53 grammi lordi.

Da qui gli agenti hanno ispezionato il locale dove con la collaborazione del titolare indagato sono stati rinvenuti altri 65 grammi lordi di cocaina nell’antibagno e nella controsoffittatura della toilette. L’uomo è comparso in tribunale per l’udienza di convalida nei giorni scorsi: il gip ha confermato l’arresto, ma lo ha poi scarcerato disponendo l’obbligo di firma.

Nei guai anche il cliente, segnalato alla Prefettura quale assuntore.

Daniele Petrone