Droga nel pacchetto di fazzoletti: giovane nei guai

Fermi in un’auto in sosta in via don Pellegrino D’Oglio, l’altra notte in centro a Cadelbosco Sopra, tre giovani sono stati controllati nel corso di un normale accertamento svolto dai carabinieri della caserma locale. Durante l’identificazione dei giovani – con età compresa tra i 25 e i 27 anni – non è sfuggito il nervosismo manifestato dal più giovane fra loro, il quale aveva pure cercato di nascondere qualcosa sotto i pantaloni. Dal controllo è emerso che si tratta di un mozzicone di sigaretta artigianale. Si è dunque ipotizzato che il ragazzo avesse altro materiale illecito. Gli è stato richiesto se aveva droga con sé. A quel punto, ben sapendo che la perquisizione avrebbe fatto scoprire il materiale in suo possesso, il 25enne ha deciso di consegnare spontaneamente un pacchetto di fazzoletti con all’interno dodici involucri con quattro grammi di cocaina, un altro involucro con una modica quantità di hashish, oltre a 140 euro in contanti che aveva nel portafoglio. Il giovane in possesso del materiale, in Italia senza fissa dimora, è stato denunciato per detenzione a i fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Droga e denaro sono stati posti sotto sequestro.