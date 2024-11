Droga nella giacca, un market a casa

E’ stata fermata per un controllo nei pressi di una stazione di servizio a Correggio e trovata in possesso di una dose di eroina, nascosta nella tasca del giubbotto. I carabinieri hanno poi deciso di effettuare anche una perquisizione domiciliare. E così, lunedì pomeriggio, i militari dell’Arma si sono recati all’abitazione della donna, di 43 anni, trovando altro materiale che ha confermato i sospetti: quattro grammi di hashish, un’altra dose di eroina, tre grammi di cocaina, sette grammi di crack, oltre a tre grammi di marijuana, un centinaio di bustine di cellophane con chiusura ermetica, un conta banconote e duemila euro in contanti. Elementi che hanno fatto scattare l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato il nervosismo manifestato dalla donna a insospettire i carabinieri. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Ora si indaga per capire se la 43enne possa avere un ruolo nel traffico di droga nella zona di Correggio.

Il pubblico ministero ha domandato gli arresti domiciliari. L’avvocato difensore Alessandro Carrara si è opposto alla convalida dell’arresto e ha sostenuto che la misura cautelare chiesta dal pm fosse sproporzionata, chiedendo in prima battuta la remissione in libertà, in subordine un provvedimento meno afflittivo. Il giudice ha convalidato l’arresto, inquadrando il reato nell’ipotesi più pesante. Disposto l’obbligo di firma quotidiano, in orari compatibili col lavoro della donna. La direttisima proseguirà in dicembre.

Antonio Lecci