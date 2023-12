Droga nell’aiuola dell’asilo. Busta con la polvere bianca nascosta nel giardino

Un sacchetto di droga nascosto in una aiuola della scuola d’infanzia. È l’amara scoperta che ha fatto un operatore che si trovava nelle pertinenze di una scuola materna della zona di via Adua, a metà di martedì mattina.

L’allarme è scattato poco prima delle 11, quando l’uomo ha allertato i centralini del 113 per raccontare quanto era appena accaduto.

Si trattava di un sacchetto di plastica trasparente, di medie dimensioni, contenente un ingente quantitativo di polvere bianca. La forma e il contenuto della busta – oltre alla posizione celata in cui si trovava, proprio nel giardino dell’asilo – hanno subito fatto nascere il sospetto che potesse trattarsi di una sostanza stupefacente.

Sul posto, dopo la chiamata, sono immediatamente intervenuti gli agenti della squadra mobile della questura di Reggio, che hanno sequestrato il sacchetto per analizzarne il contenuto e hanno avviato le indagini serrate sull’episodio.

Gli accertamenti da parte della polizia di Stato sono ancora in corso per chiarire la composizione della polvere bianca, quale possa essere la provenienza e per quale ragione si trovasse proprio in quella posizione.

Un episodio inquietante, considerando che il sacchetto di droga era nascosto nell’area di un asilo, frequentato da bambini che hanno dai 3 ai 6 anni.

Fortunatamente la scoperta dell’involucro è stata fatta da un adulto e non da uno dei piccoli utenti della scuola dell’infanzia comunale.

b. s.