Droga, patteggia un anno

Ha patteggiato un anno, e mille euro di multa, il giovane trovato con droga a Caprara nella stessa casa di un uomo finito in manette il 3 dicembre per tentato omicidio. L’accordo è stato raggiunto ieri dal pubblico ministero e dall’avvocato difensore Giuseppe Caldarola davanti al giudice Sarah Iusto, che ha riqualificato l’accusa nell’ipotesi lieve. Vi è stata poi la conversione della pena nei lavori di pubblica utilità. Nella frazione di Campegine, quel giorno, era accorsa la squadra mobile di Parma per cercare un 32enne marocchino sospettato di una grave aggressione: in un bar della città ducale, tra il 17 e il 18 ottobre, avrebbe colpito un albanese con sei coltellate. Durante l’intervento della polizia, nella sua casa di Caprara sono stati trovati altri due giovani. Per uno di loro, un marocchino 32enne, con un precedente per rapina e richiedente asilo, Hamza El Bahij, domiciliato a Cavriago, è scattato l’arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio per la sostanza ritrovata a Caprara: gli erano stati attribuiti un etto di hashish in una giacca, altri tre pezzetti di hashish (1,8 grammi totali) su un tavolo accanto al divano dove stava dormendo e 2 grammi di cocaina nella tasca di un altro giubbotto. Durante l’udienza di convalida dell’arresto, lui aveva riferito di abitare non a Caprara ma altrove; aveva negato che la cocaina fosse sua mentre aveva spiegato che l’hashish era per il consumo personale e degli amici. Ieri è stato assolto dalla contestazione sulla cocaina.

al.cod.