Droga pronta all’uso. Arrestati due pusher al parco delle Fonderie

Nel pomeriggio di domenica 21 settembre, intorno alle 15, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia hanno arrestato due cittadini tunisini di 42 e 44 anni, entrambi residenti in città, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato i due uomini nei pressi del parco delle Fonderie di via Galliani: alla vista della pattuglia il più giovane ha gettato a terra un fazzoletto, mentre l’altro ha tentato di allontanarsi in bicicletta. Insospettiti dall’atteggiamento, i carabinieri hanno fermato entrambi. Nel fazzoletto recuperato è stato trovato un involucro contenente circa 3 grammi di cocaina, mentre all’interno della borsa agganciata alla bici dell’altro uomo sono state rinvenute una trentina di dosi di eroina già confezionate, per un totale di circa 30 grammi. Addosso al 42enne i militari hanno inoltre sequestrato 115 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Condotti in caserma, al termine delle formalità di rito i due sono stati dichiarati in arresto e posti a disposizione della Procura di Reggio. Le indagini proseguono nell’ambito della fase preliminare per gli approfondimenti e le valutazioni sull’esercizio dell’azione penale.