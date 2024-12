Droga, sgominata una rete di spaccio

Quattro persone denunciate, di cui due minorenni, e varie perquisizioni personali e domiciliari sono l’esito di una operazione antidroga svolta dalla polizia locale della Bassa Reggiana per il contrasto a una fiorente attività di spaccio di hashish e marjuana. Le indagini degli agenti del comandante Francesco Crudo hanno ricostruito una rete di spaccio che vedeva come clienti soprattutto ragazzi minorenni frequentatori della scuola, ad opera di quattro soggetti, tra cui due minori, che sono stati denunciati alla Procura reggiana e al Tribunale dei minori di Bologna. Sono state eseguite quattro perquisizioni domiciliari, con l’ausilio delle unità cinofile antidroga dell’Unione Bassa Reggiana e dell’Unione Appennino Reggiano, che hanno permesso di sequestrare 150 grammi di marjuana e un etto di hashish, oltre a tutto il materiale utilizzato per confezionare le dosi.

Dalla ricostruzione dei fatti, è stato possibile provare una consistente attività di spaccio, che ha visto il coinvolgimento di decine di consumatori minorenni, in alcuni casi studenti degli istituti della zona. Spesso il coinvolgimento dei ragazzi in tale situazione era totalmente ignorato dai genitori.

