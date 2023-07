Droga, un arresto e quattro denunce

Un arresto e quattro denunce con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. È il bilancio di un’operazione messa a segno dai carabinieri, che hanno sequestrato 43 dosi di marijuana (oltre mezzo etto in totale) e 18 dosi di cocaina (per un totale di 7 grammi), trovati nella disponibilità di cinque stranieri tra i 25 e i 33 anni, sorpresi sugli scalini di un condominio nel quartiere Ospizio sulla via Emilia. Sequestrati anche 800 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, due telefoni cellulari e un’agenda sulla quale erano annotati i presunti clienti.