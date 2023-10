DROGATI SULL’A22

Quattro conducenti trovati positivi all’assunzione di sostanze stupefacenti su un totale di 116 test eseguiti nei giorni scorsi sull’Autobrennero, comprendendo anche il tratto reggiano di Reggiolo-Rolo. Il servizio è stato pianificato e condotto dalla polizia stradale dell’Emilia-Romagna e del Trentino Alto Adige e Belluno, supportato dal laboratorio medico per accertamenti messo a disposizione dalla società Autostrada del Brennero. I controlli si sono concentrati in particolare su autisti professionisti, conducenti di mezzi pesanti, camion e furgoni in viaggio sull’A22.