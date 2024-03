Droghe e danni, studenti in visita alla comunità di San Patrignano

Un progetto iniziato in classe e terminato a San Patrignano. L’istituto superiore Gobetti di Scandiano da alcuni anni ha inserito nel proprio piano formativo un percorso di prevenzione e sensibilizzazione sui danni provocati dall’uso e abuso di sostanze psicoattive. Sono stati oltre 200 gli studenti delle classi terze che hanno ricevuto in classe alcune lezioni di un formatore della polizia stradale di Reggio che, attraverso la proiezione di video, esecuzione di esercizi e analisi di diverse informazioni specifiche sulle sostanze, ha permesso e animato la discussione in aula. Accompagnati dai docenti, i giovani hanno infine fatto visita a San Patrignano, la più grande comunità di recupero dalle tossicodipendenze in Europa. In comunità gli studenti hanno visitato laboratori tra cui la lavanderia, il reparto manifatturiero, la falegnameria, il centro medico. Hanno poi ascoltato, dopo il pranzo assieme alle persone in cura, la storia di un ospite.

m. b.