Druano Croci e Rosano Camellini premiati per la loro generosità

Sono stati premiati, alla mostra dell’hobby, due storici volontari albinetani. Si tratta di Druano Croci e Rosano Camellini a cui sono state ufficialmente consegnate due targhe per ringraziarli per l’impegno profuso a favore della comunità. La premiazione è avvenuta venerdì sera in concomitanza con l’inaugurazione della mostra degli hobbisti che viene allestita ogni anno nella palestra della scuola elementare Renzo Pezzani in occasione della fiera della Fola che, iniziata venerdì, proseguirà fino a domani sera con tante iniziative.

L’89enne Druano Croci è stato fondatore di Auser Albinea nel 1999 e ne è stato presidente per 15 anni. Oggi opera all’interno di Auser come volontario e accompagna i bambini a scuola la mattina con il pedibus. Un’attività, quella compiuta da Croci, certamente importante per aiutare la comunità di Albinea.

Rosano Camellini è stato per anni segretario dello Spi-Cgil di Albinea e pure lui è volontario dell’Auser. A premiarli, alla presenza della sindaca Roberta Ibattici, erano presenti il presidente Auser provinciale Reggio Emilia Sandro Morandi e River Tagliaviani della segreteria Spi-Cgil di Reggio. La cerimonia è stata introdotta da Stefania Manenti (presidente Auser Albinea) e in sala era presente anche Giuseppe Zaffarano, coordinatore dello Spi.

m. b.