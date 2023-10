Duccia Righi spegne 100 candeline

È stata una grande festa per i cento anni di Lucia Righi, detta Duccia, che abita a Codisotto di Luzzara. Anche il sindaco Elisabetta Sottili le ha fatto visita in occasione dello speciale compleanno (foto).

Nata a Modena nell’ottobre 1923, è rimasta vedova a 71 anni. Nel 1995 si è trasferita da Luzzara a Codisotto, dove tutt’ora vive col figlio.

In occasione del suo centesimo compleanno è stata circondata da nipoti e pronipoti acquisiti da parte delle tre sorelle, una delle quali ancora in vita. Duccia ha lavorato come bidella alle scuole di Suzzara.

A chi le chiede il segreto della sua longevità, lei risponde: "Mangiare poco e cibo di qualità". Ha assaggiato solo una piccola fetta della sua torta di compleanno.