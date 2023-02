Due a processo, accusati del furto di borsette da un’auto

Un giovane e una donna sono finiti a processo per il furto di borsette da un’auto, datato 10 marzo 2018, ma la difesa intende dimostrare che gli autori non sono loro. I due imputati sono il 28enne Nicol Bull e la 57enne Loredana Hudorovich, entrambi residenti nel campo nomadi di Poviglio. Secondo la ricostruzione investigativa, a una Lancia Delta si affiancò un’Audi A3 nera, ricondotta alla 57enne. Bull, agendo insieme a una persona rimasta ignota, avrebbe infranto il finestrino posteriore di una Lancia Delta per poi impossessarsi delle borsette di due donne: una conteneva il portafogli con 40 euro, chiavette usb e un’agenda, l’altra un portadocumenti con bancomat e patente. La 57enne deve rispondere di favoreggiamento: ai carabinieri di Gattatico avrebbe taciuto chi usava la sua Audi A3 ricollegata a quella usata durante il furto.

Davanti al giudice Stefano Catellani ieri è stata sentita una delle due donne derubate: "Stavo partecipando a una lezione di addestramento del mio cane, quando ho visto l’Audi A3 affiancare la mia auto. Dopo il corso, mi sono accorta che ero stata derubata, ma non ho visto chi c’era a bordo della macchina nera". Un teste che abita nel vicino agriturismo ha riferito di aver visto due persone sull’Audi, di cui notò il passaggio tre volte, e che appuntò la targa. In caserma riconobbe in foto il 28enne, ma non l’ha fatto ieri in tribunale: motivo per cui l’avvocato difensore Costantino Diana (in sostituzione del collega Liborio Cataliotti) ha sollevato dubbi sull’identificazione degli imputati come autori del furto.

