Due abitazioni su tre non sono green "Servono regole chiare e durature"

La stima è raggelante: due terzi degli edifici di Reggio dovranno essere sottoposti a ristrutturazione in ossequio alla Direttiva europea che prescrive il passaggio alla classe energetica E entro il 2030 e alla classe energetica D entro il 2033.

Un traguardo che sembra impossibile. Cgil e Sunia lanciano l’allarme: "Servono tempi adeguati, finanziamenti solidi e

proporzionati alle condizioni reddituali".

Che fare?

"La transizione energetica – commenta il vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana, Alex Pratissoli (foto) - passa, per prima cosa, dalla riduzione degli sprechi attraverso diffusi interventi di efficientamento energetico. Il patrimonio edilizio è ancora composto, per quasi due terzi, da edifici risalenti a prima della legge 10 del 1991, fortemente energivori e dall’alto costo di gestione. Solo negli ultimi due anni, a Reggio, abbiamo raggiunto un tasso annuo di ristrutturazione del parco immobiliare pari al 2%. Tuttavia – dice il vicesindaco – ancora tanto è da fare, soprattutto alla luce della Direttiva europea. La strategia nazionale adottata dopo il Superbonus che, da solo, ha contribuito a quasi la metà dei risparmi energetici conseguiti lo scorso anno dall’Italia, non pare all’altezza. Per la decarbonizzazione del patrimonio immobiliare servono, infatti, detrazioni fiscali permanenti, con regole chiare e stabili, in grado di favorire la programmazione di investimenti di lungo periodo sulla riqualificazione energetica, in particolare dei condomini, ed una progressiva elettrificazione dei consumi finali abbinati alla produzione da fonti rinnovabili. Serve, inoltre, una maggiore capacità di attrazione dei grandi capitali pubblici e privati per la rigenerazione urbana di ambiti estesi della città. Il nuovo Piano urbanistico generale, inoltre, prevede una serie di semplificazioni e incentivi volumetrici ed economici, come la riduzione del 50% del contributo di costruzione, con l’obiettivo di dare continuità all’attuale trend di riqualificazioni che, nel solo biennio 2021-2022, ha toccato la cifra record di oltre 8.000 interventi".

Cgil e Sunia esprimono preoccupazione per i tempi così ristretti. "Se è vero che a Reggio il 77,8% degli immobili appare non in linea con i requisiti previsti, è altresì vero che il tema necessita di essere gestito senza che presenti aspetti sanzionatori per i cittadini. I tempi appaiono decisamente troppo stretti e non è pensabile che gli oneri che scaturiranno dalla normativa ricadano interamente sui cittadini proprietari degli alloggi".