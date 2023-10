Due aggressioni in zona Teatri. Vittime un uomo e un’anziana. Straniero di 24 anni denunciato

Prima ha tentato di rubare una bici in piazza Martiri del 7 Luglio, e quando il proprietario della stessa lo ha visto ha iniziato a picchiarlo. Poi, spostandosi in piazza Vallisneri, ha colpito un’anziana alla testa con un sasso; quest’ultima aggressione era stata anticipata dal Carlino, nell’edizione di ieri. Tutto questo è successo domenica mattina: ad intervenire è stata la polizia di Stato e il 24enne, straniero, è stato poi individuato in zona stazione.

Come riferito anche da una testimone, la prima volta ha dato in escadescenze in piazza Martiri del 7 Luglio: il proprietario della bici, dopo essere stato preso a calci e pugni dal 24enne, ha chiamato la polizia. Poco distante, in piazza Vallisneri, gli agenti hanno notato una signora anziana, 73 anni, con una ferita alla testa. Poco prima di essere aggredita, la donna era stata a messa nella chiesa dei Frati Cappuccini. Secondo quanto riferito dalla signora, l’uomo le si sarebbe avvicinato alle spalle per poi colpirla alla testa con un sasso. Sia la 73enne che il proprietario della bici sono poi stati portati in ospedale, per i dovuti accertamenti.

La stessa testimone della scena in piazza dei Martiri, poi, ha avvertito gli agenti di aver visto l’autore delle aggressioni vicino a Piazzale Marconi, davanti alla stazione. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il 24enne è stato individuato poco distante, in via Don Alai. E anche qui, ha dato in escadescenze. Alla vista della polizia ha subito cercato lo scontro con gli agenti, tentando di nuovo di colpirli con calci e pugni. Con non poca fatica, gli agenti sono riusciti a neutralizzarlo. Il 24enne, soggetto già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio, è quindi stato denunciato per furto, lesioni personali aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.