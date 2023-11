Due alberi crollati nell’alveo lungo il Rio Rocca. Il sindaco: "Intervento di manutenzione a giorni"

Alberi caduti lungo l’alveo del Rio Rocca a Villalunga: una situazione di pericolo che potrebbe ingombrare il corso d’acqua vicino alla pista ciclabile sul Secchia, visti anche gli ultimi episodi ad alta tensione legati al maltempo in provincia. Il problema è stato segnalato con preoccupazione su Facebook (foto) di cittadini che chiedono l’immediata rimozione delle piante. "Abbiamo già informato la Regione, zona di sua competenza, per la presenza di due alberi che si sono staccati – dice Giuseppe Daviddi, sindaco di Casalgrande –. Il Comune è comunque pronto ad attivarsi subito se la Regione, impegnata già in altre attività, non riuscirà a realizzare il lavoro a breve". Daviddi ringrazia i cittadini "per le segnalazioni" e anche "il Servizio tecnico di bacino della Regione e il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale per gli interventi già attuati nei punti più critici".

m. b.