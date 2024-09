Due alloggi per gli ultimi. Dalla famiglia Salsi il dono alla comunità tramite don Dossetti

La famiglia Salsi tramite la società immobiliare Ca Vecia srl, decide di donare due appartamenti alla comunità tramite la Fondazione Solidarietà Reggiana gestita da don Giuseppe Dossetti. I due appartamenti, di circa 80 metri quadrati ciascuno e comprensivi di garage, si trovano nel comune di Reggio Emilia e sono stati completamente arredati a nuovo cercando di rendere gli ambienti più funzionali e confortevoli possibile. Il contratto di donazione è stato sottoscritto il 15 luglio alla presenza del notaio Brunori nella sede della Scat, azienda di cui la famiglia Salsi è proprietaria e che si occupa di commercializzazione di prodotti petroliferi da 90 anni, ed è anche proprietaria della rete di impianti di distribuzione a marchio Ego a Reggio Emilia e provincia.

La Fondazione Solidarietà Reggiana sostiene l’opera del Ceis in particolare cura la diffusione della cultura della solidarietà nella società reggiana. È un lungo rapporto di conoscenza, scambio, solidarietà quello che lega la famiglia Salsi proprietaria del gruppo e don Dossetti, che si è sempre contraddistinto per operosità, attenzione

alla comunità e alle esigenze delle fasce più deboli della nostra cittadinanza.

È per questa ragione che quando don Dossetti, in uno degli scambi usuali con la famiglia Salsi, ha espresso la necessità di ricercare degli alloggi per emarginati e persone in difficoltà, i signori Salsi hanno deciso di destinare i due appartamenti a questo nobile scopo.

"Un gesto che rende onore a una famiglia storica di imprenditori reggiani – si legge nalla nota –, non inusuali a queste azioni, che vuole dare il proprio contributo alla comunità a cui appartiene dimostrando nei fatti vicinanza alle sue fasce più deboli".