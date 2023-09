Due ambulanze alla Croce Rossa Con dedica a Bertazzoni e Banchi

Commozione, ricordo, solidarietà, altruismo, soccorso. Sono gli ingredienti che hanno caratterizzato la cerimonia di inaugurazione di due nuove ambulanze per la Croce rossa di Guastalla. L’evento davanti alla basilica di Pieve, a Guastalla, in occasione della doppia manifestazione (Pieve in Sagra e la Sagra del Crocefisso) in programma in questi giorni. È stato monsignor Francesco Marmiroli a impartire la benedizione, alla presenza di vertici locali, operatori e volontari Cri. C’erano pure alcuni familiari delle persone alle quali le ambulanze sono dedicate.

Una di queste (foto) è intitolata a Gianmarco "Bagio" Bertazzoni, mentre l’altra porta il ricordo di Andrea Banchi, studente deceduto in un tragico incidente stradale nel 2010, a soli 18 anni di età. Per i familiari di Andrea e del "Bagio" è stata una commozione particolare. Già in passato a Banchi era stata intitolata un’ambulanza, donata grazie ai fondi raccolti dai genitori Massimo e Cristina. Quell’automezzo, però, per problemi tecnici non era stato usato a lungo.

Per questo la Croce rossa ha deciso di intitolare ad Andrea questo nuovo automezzo, con la frase a cui Banchi era affezionato: "La vita è una sola, facciamone un capolavoro". Frase che l’ambulanza, durante i tanti servizi a cui sarà chiamata a operare sul territorio, potrà portare come importante messaggio su cui riflettere, soprattutto destinata all’attenzione dei più giovani, nell’ambito della sicurezza stradale e della tutela della salute. Antonio Lecci