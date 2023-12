Due ambulanze come dono di Natale

C’è una importante sorpresa in serbo per la Croce rossa di Reggiolo. E per mercoledì è previsto un evento destinato a restare nella memoria di molti. Si tratta di una festa natalizia in programma mercoledì 20 dicembre con ritrovo alle 17,50 in piazza Martiri, davanti alla rocca.

Un evento promosso con Comer Industries, che prevede uno spettacolo di luci e colori, ma soprattutto una straordinaria donazione a favore dell’associazione di volontariato. Si tratta infatti della consegna di due modernissime ambulanze attrezzate per l’emergenza-urgenza.

Negli ultimi decenni la società Comer ha donato tre ambulanze alla Croce rossa locale. E ora l’impresa guidata da Matteo Storchi ha deciso di donarne due in una sola volta: si tratta di due Sprinter della Mercedes dotati di allestimenti all’avanguardia, che serviranno per servizi di soccorso sul territorio locale. E’ l’ennesima donazione che arriva a favore dell’associazione presieduta da Christopher Bonifazi, che proprio nei giorni scorsi ha ricevuto non solo in regalo un nuovo pulmino per i trasporti ordinari dall’associazione Sarabiga, ma anche attrezzature varie e presidi sanitari da altre associazione e da privati. Segno del grande affetto e della grande fiducia che la popolazione locale ripone verso un’associazione che sta crescendo ogni anno di più, attirando anche parecchi giovani volontari. Comer ha contribuito pure alle luminarie natalizie in centro a Reggiolo, come dimostra il simbolo aziendale proiettato sulla facciata della storica rocca.

Antonio Lecci