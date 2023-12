Due amiche complici per viaggiare senza biglietto

Una sciocchezza illecita da adolescenti, viaggiare a scrocco sugli autobus usando un solo abbonamento, ma messa in atto con consapevolezza da due ventenni: entrambe sono finite nei guai. Sono state denunciate dai carabinieri alla Procura diretta dal dottor Calogero Gaetano Paci entrambe per "falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali o di altri" e una anche per "simulazione di reato". In agosto una 20enne reggiana è stata scoperta due volte sprovvista del biglietto su un bus di linea. Al controllore, raccontando che aveva l’abbonamento a casa, ha fornito i dati anagrafici dell’amica (titolare di abbonamento) sperando di non essere multata. Quando l’altra si è vista recapitare 2 multe, si è recata dai carabinieri di San Polo, denunciando di essere stata vittima di sostituzione di persona. Per accertare l’identità della ragazza che viaggiava a scrocco, i militari hanno mostrato alla "vittima" le foto scattate alla ragazza sanzionata, scoprendo che era una sua amica. I militari hanno così chiamato in caserma la "portoghese". La stessa mattina si è presentata l’altra sostenendo di voler ritirare la denuncia perché l’amica l’aveva minacciata su Instagram. Alla richiesta dei militari, insospettiti, di leggere le minacce sul telefono, la ragazza si è rifiutata. Alla fine, interrogando entrambe è emerso che le due erano complici e la "vittima" era consapevole del fatto che l’altra usasse i suoi dati per viaggiare gratis.