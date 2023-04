Due amici contro una coppietta I carabinieri evitano la rissa

Una lite per futili motivi fra due coppie di giovani in un bar di Carpineti ha rovinato il clima della serata del giorno di Pasqua. Per evitare che l’episodio degenerasse e potesse scatenarsi una rissa sono dovuti intervenure i carabinieri della locale stazione, che hanno riportato la calma.

Lo scontro tra le due coppie si è acceso domenica sera. Secondo una prima ricostruzione dell’episodio, due amici residenti in Appennino (che sarebbero peraltro conosciuti per i loro atteggiamenti a volte provocatori) avrebbero avuto un comportamento scorretto e aggressivo (complice forse l’aver bevuto qualche bicchiere di troppo) verso una coppia di giovani (lui italiano e lei albanese).

Il ragazzo che era in compagnia della giovane albanese ha reagito e questo ha reso ancor più minacciosi i due amici verso la coppia. Soltanto quando hanno visto che erano arrivati i carabinieri, i due hanno cambiato atteggiamento, smettendo il loro comportamento aggressivo.

La coppia offesa ha riferito alle forze dell’ordine ciò che era successo. Alla fine, considerate le offese e le minacce immotivate, per i due amici è scattata una denuncia, arrivata in piene festività pasquali.

s.b.