Due anni da incubo "Ti sfregio con l’acido" Calci davanti alla bimba e microspie nell’auto

Offese, minacce, violenze per quasi due anni, sopportati dalla donna, con momenti di grande paura e preoccupazione. Un atteggiamento che, almeno per ora, è costato non solo la denuncia dell’ex compagno, un uomo di 33 anni abitante a Guastalla, ma anche il provvedimento dell’allontanamento della casa familiare, il divieto di avvicinamento dalla donna e da tutti i luoghi da lei solitamente frequentati, oltre al divieto di comunicazione con qualunque mezzo con la vittima. Sono stati i carabinieri di Guastalla, dopo aver ricevuto la denuncia della donna, ad avviare gli accertamenti che hanno portato a ricostruire quasi due anni di vita "da incubo" della donna, con l’autorità giudiziaria che ha poi emesso il provvedimento cautelare nei confronto dell’indagato. Le indagini hanno ricostruito come, già dal gennaio del 2021, la donna sarebbe stata sottoposta a costanti vessazioni e maltrattamenti, fino alla violenza fisica con schiaffi, pugni, calci, perfino una gomitata al volto, spintonata a terra, afferrata al collo, oltre a minacce di morte anche con l’uso di un coltello. "Ti sfregio con l’acido", "ti manometto i freni dell’auto"… alcune delle frasi rivolte alla donna. E anche dopo la fine della relazione sentimentale, l’uomo l’aveva pedinata, chiamata insistentemente al telefono, entrando nell’abitazione mettendola a soqquadro, fino a installare delle microspie nell’auto e in casa per poter controllare i movimenti della donna. Il tutto perfino in presenza della figlia minorenne. A quel punto i carabinieri hanno inoltrato la denuncia penale a carico dell’uomo, con la magistratura che ha chiesto e ottenuto dal giudice l’emissione del provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, sperando che la stessa possa recuperare la serenità.

Antonio Lecci