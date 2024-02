Due anni e due mesi all’ucraino: "Mi scuso, avevo guai con l’alcol"

"Chiedo scusa. Allora stavo vivendo un brutto periodo e avevo problemi di alcol. Ora sto bene e ho capito di avere sbagliato". Oleksii Smirnov, 50enne di nazionalità ucraina, lascia intendere di aver preso consapevolezza e di essere diventato un uomo diverso da quello che si era palesato nell’estate 2023, quando fu protagonista di episodi che turbarono Castelnovo Monti - intervenne pubblicamente il sindaco Enrico Bini - e anche Reggio. Ora è detenuto in custodia cautelare in carcere, dov’è stato seguito da uno psicoterapeuta ed, emerge, ha iniziato ad andare in chiesa. A Castelnovo, il 6 luglio, tentò di fare irruzione nell’appartamento del suo compagno (che al mattino lo aveva denunciato per maltrattamenti) e poi sfondò la porta di un condomino del piano di sopra, rubandogli un tablet, il cellulare e le chiavi dell’auto. Al termine del rito abbreviato - scaturito dalla prosecuzione della direttissima - ieri il giudice Sarah Iusto lo ha condannato a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni per furto aggravato da danneggiamento, la medesima pena che era stata chiesta anche dalla Procura.

Dopo l’episodio di Castelnovo era scattato l’obbligo di firma, misura che Bini riteneva blanda, e poi nel giro di 48 ore si ripresentò anche in centro a Reggio, dove anche qui, annebbiato dall’alcol, creò scompiglio e molestò gli operatori del 118: poi scattò l’aggravamento della misura e finì in carcere. Il 50enne ucraino è stato sottoposto a una perizia psichiatrica che lo ha ritenuto capace di intendere e di volere, e dunque di sostenere il processo.

Per l’accusa di furto aggravato, l’avvocato difensore Francesco Cupello aveva ottenuto l’abbreviato condizionato a sentire l’uomo derubato, passaggio che si è tenuto ieri davanti al giudice Iusto, quand’è stata ascoltata anche la sua compagna. La donna ha raccontato di aver dapprima incontrato Smirnov nella lavanderia del condominio con un atteggiamento calmo, e poi, pochi minuti dopo, di averlo visto mentre prendeva la porta di casa a calci mentre era dentro; lei chiamò allarmata il fidanzato che le suggerì di chiudersi in camera da letto: "Lui sfondò la porta d’ingresso, entrò e tentò di fare altrettanto con quella della camera, ma io la bloccai mettendo davanti un mobile".

Il derubato ha riferito di aver faticato non poco a tranquillizzarlo: "Chiesi aiuto ai vicini, dimenticando che la porta del condominio era difettosa, e lui rientrò in casa", dove la donna era ancora chiusa in camera. "Sentii che qualcuno rovistava - ha detto lei - anche se non lo vidi".

Ieri la coppia, che ha riavuto i beni rubati, ha ritirato la querela. L’avvocato Cupello ha chiesto per il suo assistito una sentenza di non luogo a procedere legata alla riqualificazione dell’accusa in danneggiamento e furto semplice, sostenendo che non vi fosse continuità tra il momento del suo primo ingresso e il colpo. Sul verdetto la difesa fa sapere: "Lette le motivazioni, valuteremo eventuale ricorso in Appello".

Alessandra Codeluppi