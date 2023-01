Due anni fa visitò il Core assieme alla Nazionale

Poco più di due anni fa Gianluca Vialli era stato protagonista a Reggio di un momento molto toccante. Il 15 novembre 2020, il campione era in città assieme alla nazionale di calcio guidata dall’amico fraterno Roberto Mancini, che giocò e vinse contro la Polonia per 2-0 al Mapei Stadium-Città del Tricolore nel match valido per la Nations League. Vialli, capo delegazione degli Azzurri, si recò al Core insieme al presidente della Figc, Gabriele Gravina. Vialli parlò con tanti medici, ricercatori ed infermieri dell’ospedale oncoematologico reggiano esprimendo loro sostegno e condivisione verso la lotta ai tumori che conosceva bene. Si intrattenne con la direttrice generale dell’Ausl, Cristina Marchesi (foto sopra), col sindaco Luca Vecchi e con l’assessora allo sport Raffaella Curioni (foto sotto). Tanti di loro, toccati dall’incontro con l’ex calciatore di Juventus e, tra le altre, Cremonese (col quale segnò il suo primo gol tra i professionisti proprio contro la Reggiana). "Ci sono quelle persone che ti restano nel cuore. Anche se le incontri solo 5 minuti. Un grande uomo, un grande campione", ha scritto sulla sua pagina facebook la Curioni. "Vialli è stato un esempio, nello sport e nella vita. Lottando strenuamente per cinque anni contro una patologia che non dà scampo, dando una lezione di dignità e di vita erga omnes, come asserivano i latini. Ha regalato al mondo una testimonianza di altissimo lignaggio", lo ricorda Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Regione.