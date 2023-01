Due appartementi e un garage dalla cosca al Comune

Due appartamenti e un garage sequestrati alla cosca, finiscono nelle mani del Comune di Montecchio. Spesso si legge della difficoltà di rendere utilizzabili i bene sottratti alla mafia, per lungaggini burocratiche infinite. Ma in questo caso, con decreto del 13 gennaio, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, ha destinato tre immobili al patrimonio pubblico. "Per essere adibiti alla progettazione e alla realizzazione di servizi, anche a carattere sperimentale, volti all’inclusione ed al sostegno delle persone fragili e all’attivazione di interventi ed azioni nell’area socio assistenziale ed educativa – si legge nella nota diramata ieri dalla prefettura – Tale provvedimento segue la specifica manifestazione di interesse assunta dall’ente con delibera della giunta del 14 novembre scorso. Gli immobili destinati al Comune fanno parte di una palazzina interamente confiscata ad una delle famiglie legate alle ‘ndrine calabresi sita nel Comune di Montecchio".

Per l’assegnazione, la Prefettura ha coordinato una riunione propedeutica, nel corso della quale è stato valutato l’interesse alla destinazione. Dopo alcuni giorni, si è svolta la Conferenza di Servizi, dedicata alla presentazione dei beni confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata prontamente destinabili, presenti nella provincia di Reggio. In tale occasione è stato valutato favorevolmente l’interesse del Comune di Montecchio all’acquisizione al patrimonio indisponibile dei beni. Ad entrambi i Tavoli hanno partecipato, oltre al Comune, i rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’ Agenzia del Demanio e della Regione, competenti sul territorio provinciale, proponendo eventuali proposte per l’assegnazione. Nei prossimi giorni il Comune completerà la fase di acquisizione dei beni con la trascrizione del Decreto di destinazione in conservatoria.