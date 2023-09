Due appuntamenti tra arte, musica e disagio psichico

A pochi giorni dall’apertura della mostra ‘Pharmakon’, un progetto tra arte, scienza e psichiatria con opere di Beppe Villa, per la cura di Giovanni Nicolini, allo Spazio Gerra si entra nel vivo di un ciclo di incontri (ingresso libero) sulla cura e del benessere. Oggi alle 18, presentazione-concerto del libro di Marco Rovelli ‘Soffro, dunque siamo. Il disagio psichico nella società degli individui’ (Minimum Fax, 2023). Attraverso un’indagine lucida incentrata su testimonianze dirette, Rovelli cartografa il disagio psichico della civiltà ipermoderna e neo-liberale. Domani 18, Luca Pingani, ricercatore a Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze di UniMoRe, terrà una conferenza dal titolo ‘Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria: riflessioni sullo stigma in salute mentale’.

lmf