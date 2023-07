Due autovelox per via Molinazza, strada degli incidenti mortali

In via Molinazza a Fellegara, strada teatro di incidenti mortali, nei prossimi giorni saranno operativi due autovelox voluti dall’amministrazione comunale per ogni senso di marcia. Sono in corso di installazione e allacciamento. Il sindaco Matteo Nasciuti ieri si è recato sul posto per ringraziare gli operai al lavoro. "Via Molinazza è strada di campagna – dice Nasciuti – per cui è stata concessa una deroga sul posizionamento dei dispositivi per il rilevamento della velocità dal momento che ha un flusso di veicoli altissimo che la percorrono a velocità mediamente troppo elevate. Voglio ringraziare il corpo di polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per il lavoro istruttorio enorme svolto e per aver portato a compimento un intervento fondamentale sul nostro territorio".

Via Molinazza ha un limite di percorrenza di 50 km orari. "Per noi è il compimento di un progetto importante che sarà utile se aiuterà a ridurre drasticamente il numero degli incidenti: questo è il nostro primo obiettivo", ha sottolineato il comandante Italo Rosati.

Da tempo i cittadini chiedevano provvedimenti. "Solo il velox non risolve il problema", aveva recentemente dichiarato Brunella Romani, referente del comitato di residenti che ora rilancia la proposta di installare un tutor.

"Non ci illudiamo di risolvere tutti i problemi con l’autovelox, ma siamo consapevoli che il primo problema di quella via sia la velocità", sottolinea il sindaco.

Previsti nei prossimi mesi altri interventi tra cui due attraversamenti rialzati. Dove necessario sarà posizionato un guard rail sul lato del canale. Entro fine mese verranno compiuti i lavori sulla banchina stradale che presenta i alcuni dislivelli importanti. Di recente è stata rinnovata la segnaletica orizzontale e verticale che obbliga a moderare la velocità. Adesso ci sono quattro indicatori luminosi che avvisano delle velocità elevate e i due autovelox.

