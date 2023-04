Due aziende rispondono all’appello Rinnovata la palestra dell’ospedale

Un generoso gesto di due aziende permette di rinnovare le strutture della palestra del reparto di Riabilitazione funzionale dell’ospedale San Sebastiano di Correggio.

Si tratta dell’ennesimo gesto benefico dei titolari della ditta Fol.Vez di Campagnola, ai quali si sono uniti anche Eros Lusetti e il figlio Damiano, responsabili della Plastic Group di Novellara. Le due aziende hanno fatto fronte a una importante necessità legata all’attività del reparto di Riabilitazione, uno dei punti di forza della sanità reggiana.

Era necessario sostituire alcuni apparecchi ormai obsoleti della palestra frequentata ogni giorno dai pazienti che sono in cura nel reparto del San Sebastiano. E in breve tempo i titolari della Fol.Vez – Giorgia Rossi e il figlio Alessio Cavazzoni – hanno trovato la collaborazione dei colleghi di Plastic Group, acquisendo un Motomed (macchinario per l’allenamento contemporaneo di braccia e gambe) e un cicloergometro con monitoraggio elettronico delle funzioni, considerati prioritari per poter garantire adeguate terapie.

Si tratta di una donazione del valore di circa diecimila euro, che si aggiunge ad altri simili gesti benefici che hanno visto proprio il reparto di Riabitazione di Correggio come destinatari, anche nel periodo di emergenza sanitaria per Covid-19, grazie in particolare al dottor Alessandro Scarascia, il quale si è occupato dei contatti con gli imprenditori che hanno finanziato le varie donazioni.

Nei prossimi giorni è prevista la consegna ufficiale delle apparecchiatura, alla presenza dei donatori, dei responsabili del reparto, oltre che di dirigenti dell’Azienda Usl e del distretto sanitario correggese. Il Motomed è un dispositivo che offre le possibilità di esercizio, le funzioni speciali, i programmi avanzati e i giochi ed è adatto sia all’allenamento degli arti inferiori sia degli arti superiori. Tramite la porta Usb è poi possibile esportare su computer i dati della sessione di allenamento e, viceversa, caricare un proprio programma precedentemente elaborato. Il cicloergometro viene utilizzato per la riabilitazione, garantendo il massimo delle prestazioni in campo medico, con accessori vari e funzionante in modo indipendente dalla rete elettrica.

Antonio Lecci