Due bacini per l’acqua destinata ai campi

Nuovi bacini per la raccolta di acque da destinare all’irrigazione. La proposta è stata lanciata dall’amministrazione comunale di Casalgrande che ha chiesto di costruire due bacini irrigui nella frazione di Salvaterra in un’area precedentemente usata come cava. "Fin dal nostro insediamento abbiamo deciso – dice il sindaco Giuseppe Daviddi – di affrontare con serietà il tema del cambiamento climatico attuando politiche mirate di forte impatto: basti pensare alle piantumazioni di nuove aree verdi per migliaia di metri quadri avvenute tra Casalgrande Alto, in zona quartiere via Braille e in via Berlinguer, con l’obiettivo di ridurre la CO2".

Un altro tema che si è imposto all’attenzione generale è quello della siccità. "Un problema su cui è stata creata – sottolinea Daviddi – la figura di un commissario straordinario nazionale. E già dall’anno scorso si è dovuti ricorrere ad un contingentamento dell’uso dell’acqua per irrigare. Anche in questa direzione vogliamo muoverci prima che questa situazione diventi un’emergenza drammatica. Abbiamo quindi proposto la realizzazione di due bacini irrigui nella zona di Salvaterra".

Si tratta di due ex cave che invece di essere ripristinate in modo classico attraverso il riempimento con terre e rocce di scavo verranno trasformate in invasi impermeabilizzati per accogliere un quantitativo di oltre due milioni di metri cubi di acqua. "Per il nostro territorio – osserva il primo cittadino Daviddi – sarebbe un rimedio importante e necessario di fronte al pericolo siccità, a tutela delle attività agricole che svolgono un ruolo importante quanto quello delle industrie. Abbiamo proposto il progetto ad enti sovraordinati dai quali stiamo ancora attendendo una risposta, ma indipendentemente da questo abbiamo intenzione di procedere spediti realizzando nei prossimi mesi tutti gli atti necessari per trasformare le due cave in invasi". Il sindaco di Casalgrande ha inoltre spiegato che un’operazione simile a quella che "stiamo prospettando è in corso a Villalunga dove l’anno prossimo dovrebbe entrare in funzione un invaso più piccolo da 200mila metri cubi". Giuseppe Daviddi auspica dell’interessamento da parte della Regione: "A fronte di questo forte interesse da parte dell’amministrazione comunale a sostegno dell’agricoltura, speriamo che anche la Regione Emilia-Romagna colga l’importanza fondamentale dell’opera e sostenga il progetto nel reperimento dei fondi necessari".

Matteo Barca