Due bandi per sostenere le famiglie

Il Comune di Rolo prosegue l’attivazione di politiche a sostegno delle famiglie del paese che si trovano in difficoltà economica. Previsti due nuovi bandi: il primo per assegnare un voucher a copertura dei costi di iscrizione a servizi extrascolastici, oltre che per corsi ricreativi culturali e attività sportive.

Le domande possono essere presentate per bambini dagli zero ai 18 anni, o se disabili fino a 26 anni, presentando un Isee non superiore ai 26mila euro, per ottenere voucher di 200 euro per ciascun bambino, anche più di uno per nucleo famigliare.

Il secondo bando è invece rivolto a coloro che hanno scelto Rolo come paese in cui vivere, assegnando con tale misura contributi straordinari per il pagamento del mutuo della prima casa. È necessario in questo caso presentare un Isee non superiore ai 30 mila euro, per ottenere un contributo massimo elargibile pari a due rate del mutuo, per un valore complessivo non oltre i 1.200 euro. I bandi scadono il 23 novembre alle 12.

"Il Comune di Rolo – dichiara il sindaco Luca Nasi – ha stanziato risorse per un totale di ventimila euro a sostegno delle famiglie, con la convinzione che politiche come questa possano essere di supporto ai rolesi, nuovi e non, con misure reali e concrete. Per tutte le informazioni in merito si consiglia di consultare il sito internet del municipio di Rolo".

a. le.