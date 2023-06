Due bulli rapinano un ragazzino: denunciati

di Francesca Chilloni

Due bulli di paese sono accusati di aver scippato del marsupio e di soldi un ragazzino più piccolo. I due adolescenti - uno di 15 anni, l’altro di 17, entrambi residenti nel reggiano - avrebbero agito nel palazzetto dello sport cavriaghese e sono stati individuati dai carabinieri di Cavriago a cui la giovane vittima quattordicenne si è rivolta insieme ai genitori per denunciare l’aggressione.

Sono stati denunciati ed ora sono indagati dalla Procura dei Minorenni di Bologna per il reato di furto con strappo. Si tratta di un bruttissimo episodio, avvenuto la tarda mattinata del 3 giugno davanti a numerosi altri ragazzi che non hanno mosso un dito per aiutare la vittima ed allontanare gli scippatori, o chiamare le forze dell’ordine mentre il derubato piangeva e implorava la restituzione del suo marsupio.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due bulli si trovavano in compagnia di altri loro amici seduti all’interno del Palasport quando hanno adocchiato ed avvicinato il quattordicenne seduto poco distante da loro. Quindi gli hanno strappato il marsupio impossessandosi di una cinquantina di euro, per poi allontanarsi nonostante le implorazioni della vittima. I loro amici - risultati estranei ai fatti - non hanno fatto nulla. A strappare il marsupio sarebbe stato il 15enne che, dopo aver frugato all’interno, ha preso il denaro per poi passare alcune delle banconote al complice 17enne. Ottenuti i soldi, i due rapinatori si sono allontanati dal resto del gruppo dei loro amici. Il derubato poco dopo ha informato i propri genitori che sono subito andati alla caserma dei carabinieri di Cavriago denunciando il furto.

Grazie alla rapidità della segnalazione, alla presenza di varie persone nel Palazzetto e probabilmente delle telecamere, i militari hanno rapidamente fatto convergere le "attenzioni investigative" su due oggi denunciati. Al termine delle formalità di rito, i due adolescenti sono stati segnalati in stato di libertà alla Procura minorile per il reato di concorso in furto con strappo.