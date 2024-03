Due camerieri esperti per fattoria hotel-ristorante

Agriturismo società agricola di Quattro Castella ricerca 2 camerieri/e di sala con esperienza maturata nella mansione per servizio di prime colazioni per i clienti della struttura e di pranzo e snack alla piscina. Il lavoro si svolge su turni mattutini che prevedono il sabato e la domenica. L’assunzione è prevista da fine marzo a fine ottobre. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa. Si richiede la conoscenza di inglese parlato a livello C1 e di essere automuniti. Scadenza 18/03/2024.