Due case svaligiate in un giorno

Raffica di furti nel comune di Viano. Ladri in azione venerdì a Regnano in via Mizzone Sotto: due abitazioni vicine sono state razziate dai malintenzionati durante la temporanea assenza dei proprietari che, al rientro, hanno in seguito scoperto le intrusioni e i danni causati dalla banda.

Per entrare nelle case hanno forzato le finestre delle case per quindi poi mettere a segno il blitz. In una casa i ladri hanno perfino portato via una cassaforte, pare però vuota. I malviventi sono scappati con il bottino, ancora da quantificare con precisione.

I ladri avrebbero rubato dei gioielli, oggetti preziosi, oro. I derubati, scoperta la spiacevole visita, hanno poi informato i carabinieri.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì è stata derubata una casa anche in via Foglianina a Viano capoluogo: hanno aperto una cassaforte con un piccone. Hanno rubato dei gioielli in oro per un bottino di circa 5mila euro. C’è ora preoccupazione tra le famiglie dopo i furti che si sono verificati negli ultimi giorni. La notizia dei raid si è rapidamente diffusa tra le zone di Viano e Regnano.

m. b.