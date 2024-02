Due colpi in pochi minuti all’interno dello stesso negozio

Per ben due volte è entrato e uscito da un negozio del centro storico di Castelnovo Sotto per rubare tre piumini: inizialmente ne ha preso uno, poi nascosto in un passeggino che aveva lasciato all’esterno. Pochi minuti più tardi è rientrato nello stesso esercizio commerciale, uscendo con altri due piumini, pure in quel caso non pagati. E per allontanarsi senza destare sospetto, il bottino è stato nascosto nel passeggino. Ma la scena non è sfuggita all’occhio delle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso di identificare il presunto ladro. Trattandosi di un uomo di 37 anni, già ben noto alle forze dell’ordine, ai carabinieri di Castelnovo Sotto è bastata una sola occhiata ai video per riconoscerlo in modo chiaro. Ora, individuato il presunto ladro, i carabinieri hanno eseguito perfino una perquisizione domiciliare, sperando di poter recuperare il bottino. Ma dei piumini, nell’abitazione dell’indagato, non ve n’era traccia. L’uomo è stato comunque denunciato alla magistratura per il reato di furto. Il bottino ha un valore di alcune centinaia di euro. In corso accertamenti su altri simili furti, che potrebbero essere collegati allo stesso indagato.