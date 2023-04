Due concerti ’doc’

Due gruppi molto apprezzati tornano dal vivo.

Al via, infatti, il nuovo tour dei Ma Noi No (nella foto il batterista Cristian Rotondella), la tribute band dei Nomadi che celebra i vent’anni di attività. Stasera è prevista la "data zero" al Kaleidos di Poviglio, con possibilità di cenare. Informazioni: WhatsApp 348-4715402.

"Torniamo sul palco - è invece l’invito delle Canne da Zucchero - con alcune grandi novità. Non ti sveliamo nulla... e ti aspettiamo sabato 29 aprile al Redas di Montecchio Emilia".

Apericena servito alle 21, concerto alle 23.

Info e prenotazioni: 346.0601968.