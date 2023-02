Due condanne di fila Di nuovo nei guai 25enne

Un paio di anni fa si trovava ai domiciliari a seguito di una rapina, dai quali, secondo la ricostruzione accusatoria, era evaso.

Lui però sostiene di essere andato all’ospedale. Il nome dell’imputato, Saad Zyadate, 25 anni, membro del gruppo Casa Base, che raduna giovani tra i quali alcuni dediti a criminalità, rimbalzato di recente anche per la condanna a 4 anni e 10 mesi per l’aggressione al bar Piccadilly.

Nella sera del 18 settembre 2020, la polizia andò a casa del ragazzo per un controllo, alle 23.20: il padre rispose che lo avrebbe chiamato e poco dopo disse che era all’ospedale perché si era fatto male a una gamba. La Volante andò al Santa Maria, ma non trovò Zyadate e quindi tornò nell’abitazione. Poi arrivò una chiamata alle 23.38: lui era all’ospedale e lo stavano curando, ma si era allontanato. Secondo la difesa, affidata all’avvocato Mario Di Frenna, lui non ha avvisato subito la polizia che stava raggiungendo l’ospedale, ma poco dopo, durante il tragitto. Il pm ha invece chiesto 6 mesi, all’esito del rito abbreviato, condanna poi disposta dal giudice Michela Caputo. La tesi accusatoria è che lui si sarebbe fatto male da solo, dopo la sua uscita da casa, per giustificare l’evasione. La difesa fa sapere che ricorrerà in Appello, a fronte di una diversa ricostruzione di quanto avvenuto tra le 23.30, orario del controllo, e le 23.38, momento della chiamata alla polizia.

al. cod.