Due coop sistemano lo storico albergo

Nuovi modelli di welfare sul territorio con la cooperative sociali e di comunità: la cooperativa di comunità ‘Il Pontaccio’ di Vetto e la cooperativa sociale ‘Coress’ sono intervenute nell’ambito dei seminari di orientamento delle scienze educative per studenti universitari, promossi dal prof. Andrea Pintus dell’Università di Parma raccontando l’esperienza che da più di un anno le vede impegnate a Vetto dove stanno risistemando l’ex Albergo Centrale Giansoldati, posto nel centro del paese, già attività ricettiva storica sospesa da molti anni. La struttura alberghiera, convertita in affittacamere, è dotata di 6 camere e 12 posti letto, uno spazio ibrido a sostegno del welfare di prossimità, grazie al coinvolgimento e alla collaborazione degli stessi abitanti. Guardando oltre, le due cooperative e trovano significativa in questo progetto la collaborazione con il CAI che si sta occupando della rigenerazione del Sentiero dei Ducati con la riconferma della tappa storica a Vetto. I soci della cooperativa "Il Pontaccio", presidente Italo Nobili, sono stati testimoni di come una comunità possa essere portatrice di risorse e non solo bisogni, unendosi in un soggetto di imprenditoria sociale attraverso la gestione di un ristorante, gelateria, info-point e noleggio di mountain-bike. La Coress, Società cooperativa sociale (Scs), da oltre quarant’anni gestisce e sviluppa servizi rivolti alle persone con fragilità su tutto il territorio provinciale di Reggio Emilia, con quasi 340 lavoratori oggi tutti attivi. Settimo Baisi