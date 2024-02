Due dame e una cameriera: che storie in quel salotto

Appuntamento al cinema teatro Boiardo di Scandiano - stasera, con inizio alle 21 - con Boston Marriage, il testo del drammaturgo americano David Mamet. In scena Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica d’Auria dirette dal regista Giorgio Sangati.

La vicenda raccontata nello spettacolo è ambientata nel Stati Uniti d’America, a fine Ottocento. Un salotto, due dame e una cameriera. Tutto farebbe pensare a una trama convenzionale, un incontro tra amiche un po’ affettate, ma alla forma non corrisponde la sostanza: nella conversazione dal vocabolario ricercato fioccano volgarità e piano piano si scopre che le due donne sono state un tempo una coppia molto affiatata. L’espressione Boston Marriage, infatti, era in uso nel New England per alludere a una convivenza tra donne economicamente indipendenti da uomini. Dopo la separazione, Anna - la padrona di casa - ha trovato un uomo ricco che la mantiene e vorrebbe ora approfittare della protezione di lui per riprendere con sé Claire, appena arrivata in visita. Ma Claire non è lì per quello, ma è tornata per ben altri motivi. La riconquista si rivelerà molto più complicata del previsto, con colpi di scena rocamboleschi che coinvolgeranno anche la giovane cameriera, in un crescendo ritmico esilarante, quasi da farsa. Boston Marriage è un Mamet diverso dal solito, che si prende una vacanza dalla gravità e gioca per il gusto di giocare, strizzando l’occhio agli esperimenti brillanti di Tennessee Williams, ma soprattutto a Oscar Wilde. Biglietti: 20 euro, ridotto 18.

Per informazioni www.cinemateatroboiardo.com

Stella Bonfrisco