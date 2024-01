Due defibrillatori per le scuole

Dopo due mesi di attività, ha chiuso la pista di pattinaggio su ghiaccio di via Cappuccini a Guastalla, nell’area esterna del Pub Sottosopra.

E a fine attività gli organizzatori di Love Generation, con il presidente Giulio Teveri, hanno donato in beneficenza due defibrillatori alle scuole locali: uno all’istituto Ferrante Gonzaga e uno al Sant’Orsola, aggiungendo anche il finanziamento per la formazione di operatori in grato di utilizzare lo strumento salvavita.

Alla cerimonia di consegna dei due apparecchi salvavita presenti pure i dirigenti scolastici Stefano Costanzi, Stefano Maschetti, Dimes Busana, Suor Francesca.