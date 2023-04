Due donne la fermano con una scusa Poi la derubano e la fanno cadere

E’ stata avvicinata da due donne, apparentemente ben vestite ma con accento dell’Est Europa, per una richiesta di informazioni stradali. Ma in un momento di distrazione della donna – una pensionata quasi ottantenne – le due sconosciute hanno manifestato le loro reali intenzioni, infilando le mani nella borsetta per portare via il portafoglio. La pensionata, dopo un istante di stupore, ha cercato di reagire, allungando le mani verso le due donne, per riprendersi il maltolto. Ma ha perso l’equilibrio ed è rovinata a terra.

E’ accaduto ieri mattina in centro a Guastalla, verso la circonvallazione (nella foto la zona del furto), dove la pensionata stava camminando dopo essere stata al mercato ambulante. Non si esclude che possa essere stata seguita dalle ladre, in attesa del momento più opportuno per agire. La pensionata è stata soccorsa da alcuni passanti, per poi essere raggiunta poco dopo da un familiare, al quale è stata affidata, dolorante ma in condizioni non gravi. Simili episodi sono avvenuti nei giorni scorsi anche nella zona di via Gavello, a Reggiolo, e nel parcheggio del supermercato Conad a Guastalla.