Due egiziani con la droga in zona stazione

Nonostante i costanti controlli e i blitz delle forze dell’ordine, la zona della stazione storica, a Reggio, resta comunque un’area di notevole spaccio di droga. Lo dimostrano i risultati delle operazioni svolte da polizia e carabinieri. Si allunga, infatti, l’elenco delle persone denunciate o arrestate per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra lunedì e martedì, i militari del comando di corso Cairoli, insieme a una squadra del Quinto Reggimento di Bologna, nel corso di un servizio di perlustrazione in zona stazione, in distinti interventi, hanno fermato due cittadini stranieri in possesso rispettivamente di 19 e venti grammi di hashish, riconducibile ad attività di compravendita. Entrambi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 24enne senza fissa dimora e di un 28enne residente a Scandiano, entrambi di nazionalità egiziana. Lunedì mattina è stato il 24enne a incappare nei controlli dei carabinieri, sprovvisto di documenti. Aveva due pezzi di hascisc già confezionati per quasi 19 grammi. La mattina successiva, in via Eritrea, è stato controllato un altro sue connazionale, il quale di fronte alla richiesta di identificazione è apparso piuttosto nervoso. Il motivo è stato confermato poco dopo, quando i militari hanno scoperto che aveva con sé 20 grammi di hashish. A quel punto per entrambi è scattato il trasferimento in caserma per le procedure di identificazione, concluse con la denuncia inoltrata alla magistratura reggiana. Ovviamente, come da prassi in questi casi, la droga rinvenuta in possesso dei due stranieri è stata posta sotto sequestro.