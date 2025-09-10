"Due eventi non salveranno la città"

"Chiedere ai consiglieri di opposizione in quale città vivono? È esattamente la domanda che più volte ho posto in sede di consiglio alla maggioranza". È questa la reazione di Claudio Bassi (foto), capogruppo Forza Italia, all’intervento del sindaco Massari di lunedì in Sala del Tricolore, "che ritengo del tutto fuori luogo, infondato e stridente con la realtà della nostra città. In particolare dove afferma: “Reggio è una città viva come hanno testimoniato sia il grande successo del festival Emergency, che ha portato in città tante personalità, e il successo della Giareda. Non ho visto nessuno di voi". "Purtroppo per lei, signor sindaco, noi c’eravamo eccome in centro" replica Bassi, che per l’appunto si chiede se siano in realtà i membri della maggioranza a vivere "in un’altra realtà, dal momento che sembrano non conoscere la situazione disastrosa in cui versa la nostra città". Il nostro centro "è in totale stato di abbandono – prosegue – popolato da troppi delinquenti, al punto che molti reggiani hanno il terrore di uscire di casa. Vedasi anche l’ultima rissa in piazzale Marconi, durante la quale un uomo è stato accoltellato alla schiena".

"Abbiamo una ben diversa visione di una città viva e attrattiva. Non si può certamente definire una città attrattiva per qualche sporadica manifestazione – chiosa –. I residenti vivono tutto l’anno in centro e hanno diritto di parcheggiare le loro auto nei pressi di casa, senza avere la preoccupazione di trovarla danneggiata dai vandali; i commercianti tutto l’anno aprono la loro bottega e per cercare di che vivere hanno bisogno di un accesso costante, agevole e sicuro". A riprova di questo, Bassi cita il recente addio al centro di Unity Store, che ha deciso di trasferirsi a Firenze dal momento che qui "manca l’aria". "Se lei sindaco ritiene che due giorni di affollamento del cuore della città siano sufficienti – chiude Bassi – le rispondo che un notissimo adagio: purtroppo “una rondine non fa primavera".