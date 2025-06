Due eventi serali per sostenere la Croce Verde

Due appuntamenti conviviali per sostenere i progetti e le attività della Pubblica Assistenza della Croce Verde di Reggio Emilia. Come da tradizione, giugno è il mese della tortellata di San Giovanni, che si terrà con qualche giorno di anticipo, sabato 14 giugno, alle ore 19.30 presso il Centro Sociale Orologio per vivere, appunto, una serata speciale tra gusto e solidarietà. Il menù della serata prevede: aperitivo con stuzzichini, bis di tortelli (verdi e di zucca), spalla di San Secondo, verdure grigliate e patatine fritte di contorno, gelato, acqua e vino al prezzo di trenta euro a persona da versare al momento della prenotazione. Per iscriversi, bisogna confermare la propria presenza entro il 12 giugno chiamando Croce Verde al numero 339-8028191 (negli orari 10:00–12:00 e 16:00–20:00) oppure il Centro Sociale Orologio al numero 339-5929981.

Inoltre, lunedì 16 giugno, alle ore 21, al Centro Sociale Buco Magico di Via Martiri di Cervarolo 47, andrà in scena la seconda edizione del torneo di pinnacolo a sostegno della Pubblica Assistenza Croce Verde con in palio ricchi premi e un rinfresco gratuito per tutti i partecipanti. L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata contattando i numeri 335-5858113 (Antonella) o 349-5200289 (Anna) entro il 12 giugno, versando una quota di dieci euro a persona.

Cesare Corbelli