Due famiglie riunite per ricordare Dall’Oglio

di Lara Maria Ferrari

I discendenti di due famiglie si sono ritrovati nel nome di padre Paolo Dall’Oglio, di quell’omone buono e dolcissimo, dice chi lo ha conosciuto bene, del quale quest’anno ricorrono dieci anni esatti dalla data del rapimento in Siria.

L’amore e il senso di grande umanità e vicinanza al prossimo che scorrevano nelle vene di padre Paolo evidentemente hanno unito, di nuovo, gli eredi di sua nonna, i fratelli Dall’Oglio e i fratelli Messori, venerdì scorso a Scandiano, in occasione della reunion in onore del gesuita scomparso.

Un momento di grande emozione, ricordando quanto successo dieci anni fa e la storia personale di Paolo Dall’Oglio, che è stato suggellato in una foto di gruppo. Un’immagine che è stata scattata nello stesso luogo in cui Margherita Bagnoli, la nonna di Paolo, si era fatta ritrarre da bambina, insieme alla sorella Maria, nonna dei Messori ripetendo, insomma, lo stesso scatto. Messori e Dall’Oglio si sono così potuti riabbracciare in uno dei luoghi del cuore del sacerdote. Prima di partire per la Siria, Paolo era venuto proprio a Scandiano per presentare l’ultimo suo libro e per visitare il castelletto di Iano, dove viveva la nonna Bagnoli.

Venerdì scorso a Scandiano, i Messori e i Dall’Oglio hanno partecipato alla messa in onore del gesuita e, contemporaneamente, alla presentazione del libro di Francesca Peliti dedicato alla figura del religioso.

Un incontro a cui ha preso parte anche Cecilia Dall’Oglio , sorella di Paolo e fondatrice di un centro Laudato Si’.